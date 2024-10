Traffico Roma del 11-10-2024 ore 10:30 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina sono in piazza e giovane ambientalisti di fridaysforfuture previsto un corteo da Piazzale Ugo La Malfa a Largo Bernardino da Feltre fino alle 14 circa a possibili deviazioni o limitazioni per 21 linee di bus sempre oggi ma nel pomeriggio a partire dalle 17 nel quartiere Malatesta corteo da piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino in questo caso saranno possibili deviazioni o brevi Stop per le linee 81105 409 412 e545 sempre oggi ma dalle 19 alla Garbatella corteo da piazza Giancarlo vallauri a via giovannipoli in questo caso saranno possibili Stop per 5 linee di bus su Romamobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Questa mattina sono in piazza e giovane ambientalisti di fridaysforfuture previsto un corteo da Piazzale Ugo La Malfa a Largo Bernardino da Feltre fino alle 14 circa a possibili deviazioni o limitazioni per 21 linee di bus sempre oggi ma nel pomeriggio a partire dalle 17 nel quartiere Malatesta corteo da piazza dei Condottieri a Piazza dell’Acquedotto Alessandrino in questo caso saranno possibili deviazioni o brevi Stop per le linee 81105 409 412 e545 sempre oggi ma dalle 19 alla Garbatella corteo da piazza Giancarlo vallauri a via giovannipoli in questo caso saranno possibili Stop per 5 linee di bus sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

