The Walking Dead torna su Sky! Tutte le stagioni e i nuovi spin-off! (Di venerdì 11 ottobre 2024) The Walking Dead sta per fare il suo ritorno su Sky e in streaming su NOW! Il boxset completo dell’iconica serie – dalla prima all’undicesima stagione – sarà disponibile dal 26 ottobre! La serie è tratta dalla famosa graphic novel creata da Robert Kirkman. Ma non è tutto, nei prossimi mesi arriveranno anche gli spin-off già andati in onda negli USA ma che sono ancora inediti in Italia. Stiamo parlando di The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: The Ones Who Live. La sinossi di The Walking Dead In un mondo post-apocalittico, un gruppo di sopravvissuti guidato dall’ex sceriffo, Rick Grimes, cerca di affrontare i pericoli dei morti viventi e i conflitti tra i vivi, che si rivelano spesso più pericolosi. Nerdpool.it - The Walking Dead torna su Sky! Tutte le stagioni e i nuovi spin-off! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Thesta per fare il suo ritorno su Sky e in streaming su NOW! Il boxset completo dell’iconica serie – dalla prima all’undicesima stagione – sarà disponibile dal 26 ottobre! La serie è tratta dalla famosa graphic novel creata da Robert Kirkman. Ma non è tutto, nei prossimi mesi arriveranno anche gli-off già andati in onda negli USA ma che sono ancora inediti in Italia. Stiamo parlando di TheCity, The: Daryl Dixon e The: The Ones Who Live. La sinossi di TheIn un mondo post-apocalittico, un gruppo di sopravvissuti guidato dall’ex sceriffo, Rick Grimes, cerca di affrontare i pericoli dei morti viventi e i conflitti tra i vivi, che si rivelano spesso più pericolosi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Walking Dead : perché Daryl Dixon non è nel fumetto - Non l’avrei mai fatto perché mi sarebbe sembrato sbagliato portare il lavoro di così tante altre persone nel fumetto. “È in qualche modo legato a una certa persona? Ufficialmente no”, scrive Kirkman nella sezione Cutting Room Floor di The Walking Dead Deluxe #98 di questa settimana, che ristampa per la prima volta a colori il numero del 2012. (Nerdpool.it)

7 ottobre - un anno dopo. Israele resta ostaggio del “dead man walking” Netanyahu : con le guerre a Hamas e Hezbollah è in testa ai sondaggi. E ora c’è l’Iran - Invece un anno dopo Benjamin Netanyahu è ancora lì: ha in mano un delicato gioco di leve con cui tiene in ostaggio Israele e sta cambiando fisionomia al Medio Oriente. Nel frattempo a Gaza le Israele Defense Forces fanno strame di miliziani e civili. E’ lui stesso, “Bibi l’americano”, il perno dell’intero gioco. (Ilfattoquotidiano.it)

The Walking Dead 11 (2021-22). Evoluzione e caduta di una serie cult - Recensione, trama e cast della serie The Walking Dead 11 (2021-22) che termina con la sua undicesima stagione dopo essere iniziata nel lontano 2010. Source . (Locchiodelcineasta.com)