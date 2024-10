Sveva Alviti, l'intervista: la fragilità, l'amore, Nudes e Venezia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre torna con una serie sul revenge porn, l'ex madrina della Mostra di Venezia racconta perché la bellezza a volte è un deficit e come ha fatto ad accettare il suo dark side. E sull'amore Vanityfair.it - Sveva Alviti, l'intervista: la fragilità, l'amore, Nudes e Venezia Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre torna con una serie sul revenge porn, l'ex madrina della Mostra diracconta perché la bellezza a volte è un deficit e come ha fatto ad accettare il suo dark side. E sull'

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sveva Alviti : «Io - Venezia e la fragilità» - Mentre lavora a un progetto su donne che hanno avuto la forza di rialzarsi, l'attrice ricorda l'esperienza di madrina della Mostra del cinema di Venezia. (Vanityfair.it)

Venezia 2024 - tutti i look da Madrina di Sveva Alviti - Per la cerimonia d’inaugurazione, ha preferito un total black. Trasferirsi a Broadway da adolescente l’ha poi aiutata ad inserirsi nel mondo dello spettacolo, strada che l’ha poi condotta alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di Madrina dell’81esima edizione. Rosso ciliegia è invece il long dress aderente con scollatura a trama floreale, interamente rivestito di paillettes, che ha scelto ... (Velvetmag.it)

Festival del Cinema di Venezia - top flop sul red carpet : Sveva vince la sfida (10) - Sienna Miller scivola (NC) - Jenna Ortega, l’abito in tulle vedo non vedo – Voto 9 Oltre alla madrina e a Rose Bertram, anche Jenna Ortega ha scelto un abito rosso per calcare il red carpet a Venezia. Fonte: Getty ImagesMariacarla Boscono Ma l’abito era decorato da alcune piume nere e accompagnato da una fascia per capelli con decori nella stesso materiale, che, invece, di arricchire l’outfit, hanno finito per peggiorarlo. (Dilei.it)