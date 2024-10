Schianto auto moto in autostrada: grave un centauro di 51 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo Schianto sull'asfalto in autostrada. L'arrivo dei soccorsi a sirene spiegate. grave incidente nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 51 anni, trasportato in ospedale in condizioni gravi.L'incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla A4 in Milanotoday.it - Schianto auto moto in autostrada: grave un centauro di 51 anni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Losull'asfalto instrada. L'arrivo dei soccorsi a sirene spiegate.incidente nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. Ad avere la peggio è stato unciclista di 51, trasportato in ospedale in condizioni gravi.L'incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla A4 in

Incidente in autostrada - schianto fra quattro camion sulla A4 : traffico in tilt - Incidente stradale lunedì mattina lungo l'autostrada A4. Quattro camion sono rimasti coinvolti nella mattinata di lunedì 7 ottobre. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono al lavoro i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Uno dei conducenti dei mezzi pesanti è... (Monzatoday.it)

Incidente in autostrada - schianto fra quattro camion sulla A4 : traffico in tilt - Quattro camion sono rimasti coinvolti in un incidente sull’Autostrada A4 alle porte di Milano nella mattinata di lunedì 7 ottobre. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono al lavoro i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Uno dei conducenti dei mezzi pesanti è... (Milanotoday.it)

Schianto tremendo in autostrada - macchine a fuoco. È tragedia - Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Chivasso e Torino, impegnati sia nelle operazioni di soccorso che nella messa in sicurezza dell’area. Traffico bloccato e intervento delle autorità A causa dell’incidente, l’autostrada tra Chivasso e Rondissone è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori. (Thesocialpost.it)