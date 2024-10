Tuttoandroid.net - Ritorno al passato per Google Messaggi e Quick Share. Test curioso in casa YouTube

Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024)continua a evolversi, ricevendo novità o nascondendone altre in via di sviluppo (le ultime sono relative a ulteriori modifiche estetiche che potrebbero arrivare in futuro) nella versione in anteprima dell’app. Nelle ultime ore, però, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo aggiornamento dal gusto un po’ retrò per la versione in anteprima L'articoloalperinproviene da TuttoAndroid.