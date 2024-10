Formiche.net - Riparte da Cipro la strategia italiana su Gaza e migranti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da un lato sfide epocali come la questione dei rifugiati siriani in Libano, Giordania e negli altri Stati limitrofi, resa più grave dalla crescente crisi a. Dall’altro la risposta compatta dell’Europa, in particolare di quei Paesi che hanno un’influenza precisa sul bacino del Mediterraneo orientale e che sono chiamati ad esercitarla con una visione di lungo respiro. In questa chiave va letta la partecipazioneal Vertice Med9 di Paphos, a, dove a margine del quale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promosso un incontro quadrilaterale con il Re di Giordania, Abdullah II, il presidente cipriota Nikos Christodoulides e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per approfondire questo argomento legato alla contingenza.