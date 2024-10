Prevenzione tra i ragazzi. La cassetta degli attrezzi nel libro in 15mila copie (Di venerdì 11 ottobre 2024) A prevenire le malattie croniche che si potrebbero avere da anziani, bisogna pensare quando si ha la vita davanti. È la filosofia che ha spinto 21 specialisti a confezionare una sorta di “cassetta degli attrezzi“ per la salute dei ragazzi. Sono gli adolescenti infatti a venire trascurati dalla comunicazione in ambito sanitario, eppure prestano poca attenzione alla salute e rischiano di abituarsi a comportamenti dannosi come alimentazione non corretta, fumo, alcol, niente sport. È nato così “Adolescenti e salute“, un libro corale partito dall’idea del dottor Tommaso Ciro Camerota, primario dell’Unità operativa complessa di Urologia della Maugeri. Ilgiorno.it - Prevenzione tra i ragazzi. La cassetta degli attrezzi nel libro in 15mila copie Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A prevenire le malattie croniche che si potrebbero avere da anziani, bisogna pensare quando si ha la vita davanti. È la filosofia che ha spinto 21 specialisti a confezionare una sorta di ““ per la salute dei. Sono gli adolescenti infatti a venire trascurati dalla comunicazione in ambito sanitario, eppure prestano poca attenzione alla salute e rischiano di abituarsi a comportamenti dannosi come alimentazione non corretta, fumo, alcol, niente sport. È nato così “Adolescenti e salute“, uncorale partito dall’idea del dottor Tommaso Ciro Camerota, primario dell’Unità operativa complessa di Urologia della Maugeri.

