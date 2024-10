Ilrestodelcarlino.it - Ponte sul fiume Reno, ci siamo. Lodi: "Opere di manutenzione"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) TERRE DELIlsula Dosso è un’infrastruttura importante per il territorio e sta per essere oggetto di lavori. "Un’infrastruttura che purtroppo è al 50% sulle spalle dei comuni di Pieve di Cento e Terre del, e che da molti anni è sotto attenta osservazione – spiega il sindaco di Terre delRoberto-le prime criticità delsono emerse dall’indagine ordinata nel 2017 dalla Prefettura di Ferrara su tutti i ponti del territorio, che hanno portato nel 2021 ad un certificato di idoneità statica per 5 anni. Per arrivare a questo responso i due comuni hanno congiuntamente affidato un incarico professionale per i rilievi strutturali che hanno evidenziato una spesa di oltre 1.840.000 euro per il ripristino, iniziando la frenetica ricerca delle risorse per impedirne la chiusura".