Pochettino: «Pulisic gioca ogni singolo minuto col Milan. È un aspetto che ci preoccupa» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida contro Panama, Pochettino, da poco diventato ct degli Usa, ha avuto qualcosa da dire sul minutaggio di Pulisc al Milan. Queste le parole di Pochettino riportate da Sky Sport: «Pulisic è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo». Pochettino: «Non abbiamo intenzione di rischiare con i nostri giocatori» Il ct si dice preoccupato dal minutaggio di Pulisc col Milan: «Nel Milan lui sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, per domani vedremo perché è arrivato un po’ stanco: quindi bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. Ilnapolista.it - Pochettino: «Pulisic gioca ogni singolo minuto col Milan. È un aspetto che ci preoccupa» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida contro Panama,, da poco diventato ct degli Usa, ha avuto qualcosa da dire sul minutaggio di Pulisc al. Queste le parole diriportate da Sky Sport: «è un grandetore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo».: «Non abbiamo intenzione di rischiare con i nostritori» Il ct si diceto dal minutaggio di Pulisc col: «Nellui standosingola partita,e questo è unche ci. A volte dobbiamo proteggerlo, per domani vedremo perché è arrivato un po’ stanco: quindi bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte.

