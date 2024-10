Perseguitava l'ex compagna per gelosia: uomo finisce in carcere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbe vissuto quasi un anno di inferno a causa dell'ossessiva e morbosa gelosia del compagno. Solo la denuncia dopo l'ultimo episodio ha permesso alla donna di liberarsi e alle forze dell'ordine di arrestare il presunto violento. E così i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato Salernotoday.it - Perseguitava l'ex compagna per gelosia: uomo finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbe vissuto quasi un anno di inferno a causa dell'ossessiva e morbosadel compagno. Solo la denuncia dopo l'ultimo episodio ha permesso alla donna di liberarsi e alle forze dell'ordine di arrestare il presunto violento. E così i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma : “Aiuto - il mio ex sta cercando di entrare in casa”. Gelosia morbosa - così l’uomo perseguitava la donna - . L’arresto Per questo motivo, raccolti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. (Ilcorrieredellacitta.com)