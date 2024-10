Calciomercato.it - Osimhen a gennaio, pagano la clausola: Juve avvisata

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Victor, ci siamo: assalto in vista dilarescissoria e beffano lantus Le modalità della sua partenza da Napoli hanno fatto certamente discutere, ma sul valore di Victordubbi non ce ne sono e non possono essercene. Il nigeriano è un attaccante che in queste stagioni ha fatto parlare di sé per le sue grandi doti realizzative in campo. E appena tornato a giocare, ha dimostrato subito che non si è certo dimenticato come si fa, nonostante una estate particolare e vissuta, con gli azzurri, da separato in casa. Victor(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Due reti e quattro assist nelle prime quattro presenze con il Galatasaray, uno score che ricorda a tutti quantopossa fare.