Ilrestodelcarlino.it - Nuova Bazzanese, due giorni di disagi per lavori di manutenzione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Duedi code eannunciati, oggi e domani sulla, al confine tra Casalecchio e Zola, in prossimità dell’uscita n.6, dove ieri sono iniziati idicurati dal dipartimento bolognese di Anas (titolare dell’asse attrezzato). In particolare oggi dalle 9 alle 18 sono previsti restringimenti della carreggiata in direzione di Bologna, mentre continueranno fino a domani i restringimenti in direzione opposta, verso Vignola, anche in questo caso nel tratto lungo meno di un chilometro a ridosso dell’ingresso in autostrada. Icomporteranno due diverse fasi di chiusura alternata delle corsie, in direzione Vignola e in direzione di Bologna.