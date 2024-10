Nel week end sciopero dei treni: previsti ritardi e cancellazioni anche a Parma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre è stato indetto da una serie di sindacati uno sciopero nazionale dei treni, che riguarderà soprattutto il personale del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato), che comprende trenitalia e trenitalia Tper (spostamento ferroviario in Emilia-Romagna). Lo stop delle attività Parmatoday.it - Nel week end sciopero dei treni: previsti ritardi e cancellazioni anche a Parma Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre è stato indetto da una serie di sindacati unonazionale dei, che riguarderà soprattutto il personale del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato), che comprendetalia etalia Tper (spostamento ferroviario in Emilia-Romagna). Lo stop delle attività

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa succede ai soldati italiani in Libano - la ragazzina uccisa dallo scuolabus - lo sciopero dei treni nel weekend e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco contro tre basi – due. it. . Israele spara contro le basi Unifil Grave incidente internazionale nel Libano del sud. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 11 ottobre 2024. . Buongiorno dalla redazione di Today. (Today.it)

Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre - L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio […]. Durante questo periodo, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Dalle 21 di sabato alle 20:59 di domenica Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, che avrà luogo dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. (Sbircialanotizia.it)

Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre - Durante questo periodo, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio […]. Dalle 21 di sabato alle 20:59 di domenica Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, che avrà luogo dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. (Sbircialanotizia.it)