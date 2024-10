Nations League, Italia-Belgio 2-2 (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'Italia in Nations League. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli L'articolo Nations League, Italia-Belgio 2-2 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Nations League, Italia-Belgio 2-2 Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'in. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli L'articolo2-2 proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Nations League - Pellegrini frena l'Italia. Azzurri avanti - poi il rosso al centrocampista fa rientrare il Belgio - In panchina: Di Gregorio, Vicario, Buongiorno,. . 5 (35' st Pisilli sv), Dimarco 7. . 5 (45' st Bellanova sv), Ricci 6. 5, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6. 5 (25' st Udogie 6); Pellegrini 4; Retegui 7 (35' st Raspadori sv). Italia - Belgio 2-2 Marcatori: 2' pt Cambiaso, 24' pt Retegui, 42' pt De Cuyper, 17' st Trossard Italia (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 6. (Gazzettadelsud.it)

Nations League oggi in TV - dove vedere Bosnia-Germania - Ungheria-Olanda e le altre partite : canale e diretta streaming - Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 11 ottobre. I match più importanti sono Ungheria-Olanda e Bosnia-Germania.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - Il punteggio non si schioderà più dal 2-2. L’Olimpico di Roma ospita la terza giornata di Nations League che vede contrapposte Italia e Belgio. Il primo tempo finisce con il punteggio di 2-1 per gli Azzurri. Ottima la partenza degli Azzurri, che vanno in vantaggio alla prima azione poco dopo poco il minuto di gioco. (Open.online)