Morosi in case comunali Mm pronta a inviare 30mila lettere

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’elenco deinellepopolari di proprietà comunale attualmente gestite da Mm è ancora molto lungo. Il 50% dei casi riguarda affitti non pagati da inquilini che sono deceduti o si sono trasferiti altrove. In questo caso l’obiettivo dell’amministrazione è rifarsi sugli eredi o insistere con gli ex inquilini che hanno traslocato dallecomunale. Nell’altro 50% di casi, invece, si tratta di inquilini che vivono ancora negli alloggi municipali e sono in arretrato con gli affitti per cifre alte o più ridotte, per le quali Comune ed Mm già dal 2019 hanno provato a lanciare piani di recupero tramite rateizzazione dei pagamenti.