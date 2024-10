Migranti, aperti due centri in Albania: pronti e operativi da oggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo italiano ha formalmente aperto due centri in Albania per la gestione dei Migranti salvati in acque internazionali. L’apertura è stata ritardata di diversi mesi perché il terreno sgretolato di un centro doveva essere riparato. L’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha affermato che i due centri sono pronti per gestire i Migranti. “Ad oggi, i due centri sono pronti e operativi”, ha detto Bucci ai giornalisti al porto di Shengjin sulla costa adriatica dell’Albania, dove sbarcheranno i Migranti. In base a un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese, Edi Rama, fino a 3.000 Migranti soccorsi dalla guardia costiera italiana in acque internazionali ogni mese saranno ospitati in Albania. Lapresse.it - Migranti, aperti due centri in Albania: pronti e operativi da oggi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo italiano ha formalmente aperto dueinper la gestione deisalvati in acque internazionali. L’apertura è stata ritardata di diversi mesi perché il terreno sgretolato di un centro doveva essere riparato. L’ambasciatore italiano in, Fabrizio Bucci, ha affermato che i duesonoper gestire i. “Ad, i duesono”, ha detto Bucci ai giornalisti al porto di Shengjin sulla costa adriatica dell’, dove sbarcheranno i. In base a un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese, Edi Rama, fino a 3.000soccorsi dalla guardia costiera italiana in acque internazionali ogni mese saranno ospitati in

