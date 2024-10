Puntomagazine.it - Mercato: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)un uomodiper detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sequestrati 41 involucri di cocaina Nel pomeriggio di ieri, ladiha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 45enne napoletano con precedenti di Â, anche specifici. In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato, in vico Soprammuro, un soggetto che, dopo essere sceso da uno scooter, ha prelevato qualcosa nei pressi di una cassetta del gas per poi consegnarla ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.