(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia sarà accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario. E' il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontra Zelensky: "Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario"

