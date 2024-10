Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Marotta, in collegamento video dal Festival dello Sport di Trento, dopo aver parlato del tema stadio in Italia, ha espresso la sua opinione in maniera specifica riguardo l’atteggiamento della politica italiana nei confronti del Sistema calcio e dei club. calcio SENZA POLITICA – Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, parla di assenza e disinteresse da parte della politica italiana nei confronti delle società di calcio in Italia: «Dobbiamo considerare in Italia il mondo del calcio come un fenomeno sociale rilevante, lo è anche dal punto di vista imprenditoriale. In quanto contribuenti dovremmo essere ascoltati dalla politica, la presenza di Claudio Lotico in quanto senatore, io dico che sento la mancanza della classe politica nel non trattarci come meriteremmo. Noi chiediamo un Sistema legislativo che riconosca il Sistema del calcio come un Sistema legislativo. Inter-news.it - Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), in collegamento video dal Festival dello Sport di Trento, dopo aver parlato del tema stadio in Italia, ha espresso la sua opinione in maniera specifica riguardo l’atteggiamento della politica italiana nei confronti dele dei club.SENZA POLITICA – Il presidente dell’Inter, Giuseppe, parla di assenza e disinteresse da parte della politica italiana nei confronti delle società diin Italia: «Dobbiamo considerare in Italia il mondo delcome un fenomeno sociale rilevante, lo è anche dal punto di vista imprenditoriale. In quanto contribuenti dovremmo essere ascoltati dalla politica, la presenza di Claudio Lotico in quanto senatore, io dico che sento la mancanza della classe politica nel non trattarci come meriteremmo. Noi chiediamo unlegislativo che riconosca ildelcome unlegislativo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano») © Inter-News. Nel momento in cui tu non vai in Champions League perdi tantissimo. (Inter-news.it)

Pirateria nel calcio : De Siervo avverte sulla minaccia per i club e il futuro del sistema - Il dirigente ha poi spostato l'attenzione sul sovraffollamento del calendario calcistico, criticando l'eccessivo numero di partite, in particolare quelle. Secondo De Siervo, la pirateria non è più vista con la nostalgia del vecchio "pezzotto", ma è diventata una fonte di guadagno per organizzazioni come la camorra e la 'ndrangheta, che sottraggono circa 300 milioni di euro all'anno alle casse ... (Digital-news.it)

Pirateria nel calcio : De Siervo avverte sulla minaccia per i club e il futuro del sistema - Secondo De Siervo, la pirateria non è più vista con la nostalgia del vecchio "pezzotto", ma è diventata una fonte di guadagno per organizzazioni come la camorra e la 'ndrangheta, che sottraggono circa 300 milioni di euro all'anno alle casse dei club, danneggiando l'intero sistema. . . Ha sottolineato che questa battaglia non è solo una questione economica, ma cruciale per la sopravvivenza stessa ... (Digital-news.it)