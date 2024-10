Marina Del Grosso fatta fuori da Paola Iezzi: accuse durissime (ma tornerà ad X-Factor?) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Marina Del Grosso e la controversa eliminazione da X-Factor: accuse durissime ai giudici del talent. tornerà in futuro? La scena musicale italiana è stata recentemente scossa da un evento che ha suscitato non poco clamore all’interno del popolare talent show X-Factor. Marina Del Grosso, una delle concorrenti più promettenti di questa edizione, è stata eliminata dopo una performance che molti hanno definito memorabile sulle note di “I put a spell on you”. La decisione, presa dalla sua giudice Paola Iezzi, ha sollevato un polverone di polemiche e discussioni. Marina Del Grosso, addio al veleno – Screenshot X Factor – notizie.comLa decisione di Paola Iezzi di preferire Laura Fetahu a Marina Del Grosso nei bootcamp ha lasciato molti spettatori e fan del programma perplessi. Notizie.com - Marina Del Grosso fatta fuori da Paola Iezzi: accuse durissime (ma tornerà ad X-Factor?) Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)Dele la controversa eliminazione da X-ai giudici del talent.in futuro? La scena musicale italiana è stata recentemente scossa da un evento che ha suscitato non poco clamore all’interno del popolare talent show X-Del, una delle concorrenti più promettenti di questa edizione, è stata eliminata dopo una performance che molti hanno definito memorabile sulle note di “I put a spell on you”. La decisione, presa dalla sua giudice, ha sollevato un polverone di polemiche e discussioni.Del, addio al veleno – Screenshot X– notizie.comLa decisione didi preferire Laura Fetahu aDelnei bootcamp ha lasciato molti spettatori e fan del programma perplessi.

