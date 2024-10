La mossa del governo sulle grandi opere, Bonelli: «Un golpe per salvare il Ponte» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo ha inserito nel testo del decreto legge Ambiente, appena approvato in Consiglio dei ministri, una frase con cui punta a cambiare la norma sulle autorizzazioni ambientali delle grandi opere. Secondo quanto rivelato da Repubblica, la nuova regola permetterebbe al presidente del Consiglio di bypassare la commissione di Valutazione impatto ambientale, qualora quest’ultima sia impossibilitata a garantire il via libera. Una norma che, se venisse approvato il dl Ambiente, potrebbe riguardare soprattutto il Ponte sullo Stretto di Messina. E proprio su questo tema è arrivato l’attacco di Angelo Bonelli di Avs. Lettera43.it - La mossa del governo sulle grandi opere, Bonelli: «Un golpe per salvare il Ponte» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilha inserito nel testo del decreto legge Ambiente, appena approvato in Consiglio dei ministri, una frase con cui punta a cambiare la normaautorizzazioni ambientali delle. Secondo quanto rivelato da Repubblica, la nuova regola permetterebbe al presidente del Consiglio di bypassare la commissione di Valutazione impatto ambientale, qualora quest’ultima sia impossibilitata a garantire il via libera. Una norma che, se venisse approvato il dl Ambiente, potrebbe riguardare soprattutto ilsullo Stretto di Messina. E proprio su questo tema è arrivato l’attacco di Angelodi Avs.

