La Francia delle tasse. Barnier presenta la sua legge di bilancio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri, al Consiglio dei ministri, il primo ministro francese, Michel Barnier, ha presentato l’attesa legge di bilancio, 60 miliardi, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La Francia delle tasse. Barnier presenta la sua legge di bilancio Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri, al Consiglio dei ministri, il primo ministro francese, Michel, hato l’attesadi, 60 miliardi, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Francia delle tasse. Barnier presenta la sua legge di bilancio - L'obiettivo di trovare 2 miliardi di entrate extra spinge il premier francese introduce nuove imposte ai redditi alti e 40 miliardi di tagli alla spesa. Occhi puntati anche alle imprese, il cui sforzo ... (ilfoglio.it)

Tagli e più tasse per 60 miliardi, in Francia arriva anche la patrimoniale: “Siamo sull’orlo del precipizio” - Il premier Barnier chiede alle 65mila famiglie più ricche del Paese un tributo eccezionale una tantum. E Parigi finisce nel mirino delle agenzie ... (repubblica.it)

Francia: Barnier presenta maxi manovra, risparmi per 40 mld e tasse per 20 mld - Per ridurre il deficit atteso al 6,1% nel 2024, 5% nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Il primo ministro francese Michel ... (ilsole24ore.com)