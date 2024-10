Ipotesi SPID per l’accesso ai siti a luci rosse o di gioco d’azzardo per i minorenni. La proposta dell’AGCOM (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'accesso a siti pornografici e di gioco d'azzardo potrebbe essere vietato ai minorenni. L'AgCom (Autorità garante delle comunicazioni) ha infatti varato un nuovo regolamento che stabilisce l'obbligo di verifica dell'età per l'accesso a tali piattaforme. L'articolo Ipotesi SPID per l’accesso ai siti a luci rosse o di gioco d’azzardo per i minorenni. La proposta dell’AGCOM . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'accesso apornografici e did'azzardo potrebbe essere vietato ai. L'AgCom (Autorità garante delle comunicazioni) ha infatti varato un nuovo regolamento che stabilisce l'obbligo di verifica dell'età per l'accesso a tali piattaforme. L'articoloperaio diper i. La

