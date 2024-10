Inchiesta curve: alcuni ultras Milan pronti a farsi interrogare dal gip (Di venerdì 11 ottobre 2024) alcuni ultras del Milan, arrestati undici giorni fa a Milano nell’ambito dell’Inchiesta sui rapporti tra le curve delle due società meneghine e la criminalità organizzata, sarebbero pronti a farsi interrogare dal gip. Dopo giorni di silenzio, secondo quanto apprende l’Ansa, alcuni dei destinatari delle misure cautelari, tutti appartenenti alla Curva Sud rossonera (due o tre esponenti in tutto), avrebbero chiesto un’istanza di revoca della misura cautelare alla quale sono sottoposti, arresto o domiciliari che siano, con contestuale però richiesta di interrogatorio presso il giudice per le indagini preliminari. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)del, arrestati undici giorni fa ao nell’ambito dell’sui rapporti tra ledelle due società meneghine e la criminalità organizzata, sarebberodal gip. Dopo giorni di silenzio, secondo quanto apprende l’Ansa,dei destinatari delle misure cautelari, tutti appartenenti alla Curva Sud rossonera (due o tre esponenti in tutto), avrebbero chiesto un’istanza di revoca della misura cautelare alla quale sono sottoposti, arresto o domiciliari che siano, con contestuale però richiesta di interrogatorio presso il giudice per le indagini preliminari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta curve - interrogato Simone Inzaghi : “Mai minacce o intimidazioni dagli ultras” - Ad ogni modo, ha ribadito, in quelle richieste di biglietti non ha sentito alcuna pressione o minaccia. ) Marco io mi. . . E diceva a Inzaghi: "te la faccio breve Mister. . . . . . ) verrò su. . ma non per fare bagarinaggio mister (. . perché lui ha l'ultima parola. Solo richieste, da lui inquadrate nei rapporti tipici fra curva e squadra, evidentemente già visti in sue precedenti esperienze. (Ilgiorno.it)

James Montague : «In Italia i capi ultras hanno 50 anni - ma i giovani sono attratti per queste ragioni. Le curve sono l’aggregazione che non c’è più altrove. Inter e Milan? Penso questo…» - Le parole di James Montague, scrittore inglese esperto di tifo, sulla situazione degli ultras italiani dopo il caso di Inter e Milan La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di ieri, ha proposto un sondaggio dopo i recenti fatti che hanno decapitato i vertici delle curve di Inter e Milan. Ne è emersa un’attrazione del mondo ultras […]. (Calcionews24.com)

Inchiesta curve - Gazzetta : chi segue il calcio difende gli ultras. L’attacco - Secondo le statistiche, parlando di violenza e ultras, il 33% degli intervistati ha affermato che non c’è grande pericolosità, visto che sono solo pochi i tifosi che vanno allo stadio per cercare risse. . it (@dailymilan. it) Inchiesta curve, Gazzetta: chi segue il calcio difende gli ultras. L’attacco A chi segue il calcio piace la figura dell’ultras e lo osserva come un leader, un ... (Dailymilan.it)