Impianti sportivi fatiscenti

L'assessore allo sport del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, nel lontano 2011 promise che avrebbe investito un milione di euro all'anno per la manutenzione degli Impianti sportivi. Chissà che fine ha fatto quella promessa. Infatti alla Lunetta Gamberini piove nella palestra, lo Sferisterio dove si praticano basket, pallavolo, pattinaggio a rotelle e altri sport casca letteralmente a pezzi con spogliatoi fatiscenti, la piscina Carmen Longo all'interno dello Stadio Dall'Ara ha la copertura mobile che non si può aprire nonostante siano stati investiti circa 15 milioni di euro, a fronte di un preventivo iniziale di circa 2,6 milioni, il resto dell'Impiantistica sportiva presenta gravissime carenze di manutenzione. Niccolò Rocco di Torrepadula

