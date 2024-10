Il nuovo Piracy shield è legge. E per internet è un grosso problema (Di venerdì 11 ottobre 2024) La stretta della piattaforma nazionale antipirateria rischiano di ingolfare le procure di segnalazioni di sospetti illeciti online e mettere a repentaglio alcuni servizi di rete. E c'è chi spera che alle riunioni dell'Agcom si annacquino le regole Wired.it - Il nuovo Piracy shield è legge. E per internet è un grosso problema Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La stretta della piattaforma nazionale antipirateria rischiano di ingolfare le procure di segnalazioni di sospetti illeciti online e mettere a repentaglio alcuni servizi di rete. E c'è chi spera che alle riunioni dell'Agcom si annacquino le regole

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come Piracy Shield - la piattaforma nazionale antipirateria - si prepara al nuovo campionato - Agcom ha avviato lo sblocco di alcuni siti oscurati dopo il via libera di tv e Lega Serie A. Ma manca ancora il riconoscimento per legge. (Wired.it)