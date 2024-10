Hub Alì, FdI avverte Giordani: «Lunedì aspettiamo una risposta. Pronta una mozione di sfiducia nei suoi confronti» (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Una risposta scritta ad oggi non è ancora arrivata, Ma, testuali parole, lui ci ha assicurato che "va tutto bene" ma ci avrebbe fornito una risposta scritta dettagliata. Che non è ancora arrivata». Lo scorso consiglio comunale, il consigliere Matteo Cavatton in consiglio comunale aveva Padovaoggi.it - Hub Alì, FdI avverte Giordani: «Lunedì aspettiamo una risposta. Pronta una mozione di sfiducia nei suoi confronti» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Unascritta ad oggi non è ancora arrivata, Ma, testuali parole, lui ci ha assicurato che "va tutto bene" ma ci avrebbe fornito unascritta dettagliata. Che non è ancora arrivata». Lo scorso consiglio comunale, il consigliere Matteo Cavatton in consiglio comunale aveva

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso Ripam 2024, il bando: 2.200 posti nelle regioni del Sud. Le prove, i requisiti, come fare domanda - Grazie al Decreto Sud Italia e ai fondi europei di coesione, il governo italiano ha dato il via a un importante concorso pubblico per l’assunzione di 2.200 funzionari nelle ... (ilmattino.it)

Concorso dirigenti scolastici, consigli pratici per la prova scritta – Rivedi la Diretta - Il corso di preparazione alla prova scritta del concorso dirigenti scolastici, Come affrontare la prova scritta del concorso per dirigente scolastico, a cura di Anna Maria Di Falco: 4 videolezioni di ... (tecnicadellascuola.it)

Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: ecco cosa studiare - Come abbiamo scritto, il Ministero ha pubblicato, lo scorso 2 ottobre, il calendario della prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regional ... (tecnicadellascuola.it)