Iltempo.it - "Ho fatto tutto da solo", cosa non torna nella versione del bancario spione

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un Paese di spiati, con i politici di centrodestra nel mirino degli spioni: ma per conto di chi? L'ennesimo caso è quello che emerge dalla Puglia, in virtù dell'inchiesta che coinvolge l'exVincenzo Coviello, 52 anni, di Bitonto ma in servizio a Bisceglie. L'ex dipendente di Intesa Sanpaolo indagato per accessi abusivi ai conti correnti di vip, politici sorpatdi centrodestra, ufficiali dell'Arma e della Finanza, giornalisti come Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, alti prelati del Vaticano. Oltre seimila accessi in più di due anni.