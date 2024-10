Elezioni a Milano, La Russa: “Candidato sarà reso noto a inizio anno” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cambiare completamente strategia rispetto al passato, giocare d’anticipo sulla campagna elettorale e individuare un Candidato a sindaco nei primissimi mesi del 2025. È il programma del centrodestra per le prossime Elezioni comunali (si terranno a ottobre 2026 o nella primavera 2027, ndr) Milanotoday.it - Elezioni a Milano, La Russa: “Candidato sarà reso noto a inizio anno” Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cambiare completamente strategia rispetto al passato, giocare d’anticipo sulla campagna elettorale e individuare una sindaco nei primissimi mesi del 2025. È il programma del centrodestra per le prossimecomunali (si terra ottobre 2026 o nella primavera 2027, ndr)

