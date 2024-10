Quifinanza.it - Effetto Ferragosto sui crediti in sofferenza: giù NPL a causa della stagionalità

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Agosto è sempre stato un mese atipico per l’economia, caratterizzato da una grande, achiusura delle attività commerciali nelle gradi città per le ferie estive. Lo è anche per il mercato dei Non-Performing Loans oin, che hanno registrato una massiccia riduzione nel periodo estivo a, cioèchiusura dei Tribunali per ferie e delle attività commerciali. E’ quanto emerge da un report di Scope Ratings l’agenzia di rating europea, dal titolo “Raccolta NPL Italia: latrascina i volumi di agosto”. I numeri di agosto Le raccolte di NPL ad agosto sono diminuite del 54% rispetto a luglio, segnando il livello più basso dal 2020. Un andamento simile è stato osservato negli anni precedenti, ma in misura minore (-35% nel 2023 e -38% nel 2022).