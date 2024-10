“E’ un ex giocatore”: la Juventus lo fa fuori definitivamente (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora polemiche in casa Juventus, tra i bianconeri c’è un addio che sembra sempre più vicino: messaggi furenti Dopo la pausa nazionali, per la Juventus ci sarà subito l’obbligo di ripartire pancia a terra. Discreti i risultati ottenuti nella primissima fase di questa stagione, ma adesso occorre un ulteriore scatto in avanti. Il primo trittico di impegni al rientro in campo, con le sfide contro Lazio, Stoccarda e Inter, sarà piuttosto significativo per chiarire le reali ambizioni dei bianconeri. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Thiago Motta sta plasmando, man mano, la sua creatura, con tutte le incertezze e le difficoltà che questo comporta. Il club bianconero si è avviato su una strada diversa rispetto al passato e di questo va tenuto sicuramente conto nei fisiologico alternarsi di risultati. Calciomercato.it - “E’ un ex giocatore”: la Juventus lo fa fuori definitivamente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora polemiche in casa, tra i bianconeri c’è un addio che sembra sempre più vicino: messaggi furenti Dopo la pausa nazionali, per laci sarà subito l’obbligo di ripartire pancia a terra. Discreti i risultati ottenuti nella primissima fase di questa stagione, ma adesso occorre un ulteriore scatto in avanti. Il primo trittico di impegni al rientro in campo, con le sfide contro Lazio, Stoccarda e Inter, sarà piuttosto significativo per chiarire le reali ambizioni dei bianconeri. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Thiago Motta sta plasmando, man mano, la sua creatura, con tutte le incertezze e le difficoltà che questo comporta. Il club bianconero si è avviato su una strada diversa rispetto al passato e di questo va tenuto sicuramente conto nei fisiologico alternarsi di risultati.

