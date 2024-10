Due raid notturni in città, malviventi fuggono con 30mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) La città di Santa Maria Capua Vetere è stata teatro di due raid notturni, con i malviventi che hanno preso di mira due tabaccherie. Il primo colpo, riuscito, ha avuto luogo in piazza San Francesco, dove i ladri sono riusciti a scardinare l’ingresso della tabaccheria e a entrare all’interno dei Casertanews.it - Due raid notturni in città, malviventi fuggono con 30mila euro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladi Santa Maria Capua Vetere è stata teatro di due, con iche hanno preso di mira due tabaccherie. Il primo colpo, riuscito, ha avuto luogo in piazza San Francesco, dove i ladri sono riusciti a scardinare l’ingresso della tabaccheria e a entrare all’interno dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Media - '9 palestinesi uccisi in raid notturni su Gaza' - Sette i morti nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia, dove sono state colpite due palazzine residenziali dopo la mezzanotte in un raid che ha provocato anche 15 feriti. A Deir el-Balah, nella zona centrale dell'enclave, ci sono due persone uccise. Almeno nove civili palestinesi sono rimasti uccisi la scorsa notte nei raid condotti da Israele su tutta la Striscia di Gaza secondo quanto ... (Quotidiano.net)

Raid notturni su Gaza - una decina di vittime civili palestinesi - ROMA (ITALPRESS) – Almeno dieci civili palestinesi sono rimasti uccisi la notte scorsa e all’alba nella Striscia di Gaza, colpita da diversi raid israeliani. Inoltre, secondo al Jazeera, un altro palestinese è morto in una tendopoli colpita dall’artigleria ad al-Mawasi, ad ovest di Khan Younis. Altre vittime al nord. (Unlimitednews.it)

Wafa - 'diversi morti in raid notturni israeliani su Gaza' - In particolare - scrive l'agenzia palestinese Wafa -, due sono le vittime nel campo profughi di Jabalia, mentre nel sobborgo di Al-Tuffah, a est di Gaza City, almeno sei persone, fra cui tre bambini e una donna, hanno perso la vita nel bombardamento di una casa. . Inoltre - scrive a sua volta Al Jazeera - un altro palestinese è morto in una tendopoli colpita dall'artiglieria su al-Mawasi, a ovest ... (Quotidiano.net)