Cosa scrisse Albert Einstein nella lettera indirizzata al presidente americano Roosvelt nel 1939?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Agli albori della Seconda Guerra Mondiale,firma una, scritta insieme al fisico ungherese Leó Szilárd, destinata aldegli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, per informarlo sugli sviluppi della Germania riguardo la creazione di una bomba atomica. Oltre a questo, poi, suggerisce anche che il governo avvii, quanto prima, un proprio programma di studio per battere il nemico sul tempo. E, proprio grazie a tale esortazione,decide di creare le basi per quello che la Storia conosce come il Progetto Manhattan, guidato da Oppenheimer. Di seguito la parte dellarelativa proprio all’eventualità non lontana di una bomba atomica.