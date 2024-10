Liberoquotidiano.it - "Caccia al ladro": Dodge, un famoso (e imprendibile) furfante

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ALLa7 D ore 21.30 con Cary Grant, Grace Kelly e Charles Vanel. Regia di Alfred Hitchcock. Produzione USA 1955. Durata. 1 ora e 36 minuti LA TRAMAdetto il Gatto (Cary Grant) è stato un(eprima della guerra. Dopo il conflitto, divenuto eroe partigiano, fa un'agiata e incolpevole vita in Costa Azzurra. Ma da un pò di tempo sulla Costa impazza un campione del furto con destrezza che sembra colpire colla tecnica del Gatto. Il quale è costretto , per dimostrare la sua innocenza, a smascherare l'imitatore. PERCHE' VEDERLO perchè è un Hitchcock d'annata che per una volta privilegia la commedia sofisticata invece dell'intrigo poliziesco. E poi perchè presenta la più bella Grace Kelly mai vista.