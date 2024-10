Alluvione, il Consiglio. Tutti i gruppi votano la mozione dei civici per un incontro pubblico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una settantina di persone hanno assistito mercoledì scorso al Consiglio comunale di Castel Guelfo incentrato sull’Alluvione di settembre. La novità? L’approvazione all’unanimità della mozione presentata dai civici di Progetto Castel Guelfo che impegna il sindaco Franceschi e la giunta a organizzare un incontro pubblico, con Regione e altri enti, per discutere dei problemi legati agli allagamenti in paese. Una richiesta integrata con proposta della maggioranza. L’inizio della serata è il riepilogo del sindaco sulle azioni avviate dal municipio dopo l’Alluvione di maggio 2023, fino ai giorni scorsi, per ribattere a Gianni Tonelli di ‘Castel Guelfo fa squadra’. "Il problema da affrontare è l’inerzia omissiva che ha determinato gli eventi – attacca il leghista –. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, il Consiglio. Tutti i gruppi votano la mozione dei civici per un incontro pubblico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una settantina di persone hanno assistito mercoledì scorso alcomunale di Castel Guelfo incentrato sull’di settembre. La novità? L’approvazione all’unanimità dellapresentata daidi Progetto Castel Guelfo che impegna il sindaco Franceschi e la giunta a organizzare un, con Regione e altri enti, per discutere dei problemi legati agli allagamenti in paese. Una richiesta integrata con proposta della maggioranza. L’inizio della serata è il riepilogo del sindaco sulle azioni avviate dal municipio dopo l’di maggio 2023, fino ai giorni scorsi, per ribattere a Gianni Tonelli di ‘Castel Guelfo fa squadra’. "Il problema da affrontare è l’inerzia omissiva che ha determinato gli eventi – attacca il leghista –.

