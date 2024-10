A Crispiano “10 anni di Minerva… 10 anni di NOI” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoL’Associazione Minerva – Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva, una dinamica realtà di Crispiano, taglia quest’anno il prestigioso traguardo dei dieci anni di attività. Per celebrare in modo festoso e coinvolgente questa importante ricorrenza organizza “10 anni di MINERVA 10 anni di NOI”, una bella manifestazione che, con ingresso libero, si terrà sabato 12 ottobre, con il patrocinio del Comune di Crispiano e del Centro Servizio Volontariato Taranto ETS. Si inizia alle ore 17.00 con il momento istituzionale presso la Sala Consiliare del Municipio di Crispiano: la manifestazione, moderata dal giornalista Vincenzo Parabita, sarà aperta dagli interventi di Mariangela Liuzzi, Presidente Associazione Minerva, e di Silvia Laddomada, Direttrice Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva. Tarantinitime.it - A Crispiano “10 anni di Minerva… 10 anni di NOI” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoL’Associazione Minerva – Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva, una dinamica realtà di, taglia quest’anno il prestigioso traguardo dei diecidi attività. Per celebrare in modo festoso e coinvolgente questa importante ricorrenza organizza “10di MINERVA 10di NOI”, una bella manifestazione che, con ingresso libero, si terrà sabato 12 ottobre, con il patrocinio del Comune die del Centro Servizio Volontariato Taranto ETS. Si inizia alle ore 17.00 con il momento istituzionale presso la Sala Consiliare del Municipio di: la manifestazione, moderata dal giornalista Vincenzo Parabita, sarà aperta dagli interventi di Mariangela Liuzzi, Presidente Associazione Minerva, e di Silvia Laddomada, Direttrice Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Crispiano le celebrazione per il decennale della Associazione Minerva - L’Associazione Minerva – Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva, una dinamica realtà di Crispiano, taglia quest’anno il prestigioso traguardo dei dieci anni di attività. Per celebrare in ... (pugliapress.org)

CRISPIANO - Arrestato presunto spacciatore: in casa trovato un registro in cui annotava le 'operazioni commerciali' - Durante una perquisizione i carabinieri hanno ritrovato diversi involucri contenenti cocaina e marijuana di varie grammature Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dell ... (manduriaoggi.it)

TARANTO - Aggredisce il commesso dopo aver sottratto cosmetici: arrestato dalla Polizia di Stato - Un 34enne, con precedenti, è ora ai domiciliari: è accusato del reato di rapina impropria La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 34 anni in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di ... (manduriaoggi.it)