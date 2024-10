Uomini e Donne finisce a Chi l'ha visto: cosa ci fa ex protagonista del Trono Over da Federisca Sciarelli? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha lanciato un appella a Chi l'ha visto per ritrovare la moglie cubana partita e mai più tornata, e non solo: la singolare richiesta davanti a Federica Sciarelli. Grande sorpresa ieri sera a Chi l'ha visto per tutti quegli spettatori che non sono estranei alle dinamiche di Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre infatti Federica Sciarelli ha raccontato la storia di un uomo che sta cercando sua moglie, appena sposata, perchè teme di essere stato vittima di un raggiro. Quell'uomo è Pasquale Stefano Mella, conosciuto anche semplicemente come Stefano, per quattro anni protagonista del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Pasquale Stefano Mella vittima di un raggiro? La sua storia L'ultima moglie di Sefano è una donna cubana di 54 anni, Niurka. Movieplayer.it - Uomini e Donne finisce a Chi l'ha visto: cosa ci fa ex protagonista del Trono Over da Federisca Sciarelli? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un exdeldiha lanciato un appella a Chi l'haper ritrovare la moglie cubana partita e mai più tornata, e non solo: la singolare richiesta davanti a Federica. Grande sorpresa ieri sera a Chi l'haper tutti quegli spettatori che non sono estranei alle dinamiche di. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre infatti Federicaha raccontato la storia di un uomo che sta cercando sua moglie, appena sposata, perchè teme di essere stato vittima di un raggiro. Quell'uomo è Pasquale Stefano Mella, conosciuto anche semplicemente come Stefano, per quattro annideldel dating show di Maria De Filippi. Pasquale Stefano Mella vittima di un raggiro? La sua storia L'ultima moglie di Sefano è una donna cubana di 54 anni, Niurka.

