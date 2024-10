Università, Bernini: solo l'1% ha risposto all'appello al pubblico per gli alloggi studenteschi (Di giovedì 10 ottobre 2024) «solo l'1% del settore pubblico» si è dimostrato disponibile a realizzare alloggi per gli studenti. Lo ha riferito Anna Maria Bernini, ministro per l'Università e la Ricerca, in Commissione Cultura alla Camera. L'avviso pubblico per gli studentati «è stato pubblicato l'avviso: dopo soli 7 mesi 10mila posti letto sono ammissibili a finanziamento». «La partecipazione dei privati è stata cruciale - ha ricordato Bernini, ma possono partecipare anche i soggetti pubblici». «Spiace dover constatare che la risposta da parte del settore pubblico è stata pari a poco più dell'1%», ha evidenziato lanciando un «appello» affinché «partecipino al bando e ci aiutino a raggiungere il target di 60mila posti letto da realizzare entro il 2026». «All'appello atenei, Comuni e Regioni. Questo è housing sociale», ha rimarcato. «Il target lo raggiunge la squadra Paese. Iltempo.it - Università, Bernini: solo l'1% ha risposto all'appello al pubblico per gli alloggi studenteschi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «l'1% del settore» si è dimostrato disponibile a realizzareper gli studenti. Lo ha riferito Anna Maria, ministro per l'e la Ricerca, in Commissione Cultura alla Camera. L'avvisoper gli studentati «è stato pubblicato l'avviso: dopo soli 7 mesi 10mila posti letto sono ammissibili a finanziamento». «La partecipazione dei privati è stata cruciale - ha ricordato, ma possono partecipare anche i soggetti pubblici». «Spiace dover constatare che la risposta da parte del settoreè stata pari a poco più dell'1%», ha evidenziato lanciando un «» affinché «partecipino al bando e ci aiutino a raggiungere il target di 60mila posti letto da realizzare entro il 2026». «All'atenei, Comuni e Regioni. Questo è housing sociale», ha rimarcato. «Il target lo raggiunge la squadra Paese.

