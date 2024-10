Treni, traffico in tilt in Liguria: guasti, ritardi e rischio cancellazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo L'articolo Treni, traffico in tilt in Liguria: guasti, ritardi e rischio cancellazioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –ferroviario inin, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma icontinuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo L'articoloininproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano-Meda allagata - veicolo in fiamme sulla Comasina - traffico in tilt verso Milano - Situazione complicata per i pendolari in auto diretti questa mattina a Milano, dove la pioggia continua a scendere copiosa dalle 3. La Milano-Meda si presenta come un fiume nella zona di Cormano, dove i veicoli sono costretti a procedere molto lentamente per [. . Milano-Meda allagata e Comasina fortemente rallentata per l’incendio di un’autovettura a Novate Milanese. (Ilnotiziario.net)

Treni - traffico in tilt in Liguria : guasti - ritardi e rischio cancellazioni - La circolazione è fortemente rallentata dalle 5. 30. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di […]. 30, in corso l'intervento dei tecnici Traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. (Sbircialanotizia.it)

Treni - traffico in tilt in Liguria : guasti - ritardi e rischio cancellazioni - (Adnkronos) – Traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo […]. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5. (Periodicodaily.com)