Trekking urbano sui luoghi dei bombardamenti in città con l'Istituto Storico di Modena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre alle 15 davanti a Palazzo dei Musei con l'evento "Modena sotto le bombe", un Trekking urbano sui luoghi dei bombardamenti in città. L'appuntamento è promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra Aps, in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena Modenatoday.it - Trekking urbano sui luoghi dei bombardamenti in città con l'Istituto Storico di Modena Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre alle 15 davanti a Palazzo dei Musei con l'evento "sotto le bombe", unsuideiin. L'appuntamento è promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra Aps, in collaborazione con l'di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Racalmuto - ecco il "Tesoro di Rahal" : na giornata di trekking urbano per scoprire il territorio - Si terrà il prossimo 20 ottobre a Racalmuto, "il Tesoro di Rahal", una giornata di trekking urbano promosso dal consorzio turistico cittadino per scoprire le bellezze della "Città della ragione" giocando. Si tratta infatti di una "caccia al tesoro culturale" che vedrà le squadre sfidarsi nel... (Agrigentonotizie.it)

Trekking urbano alla scoperta dell’anguilla - Si potrà anche scegliere il Percorso Smart (tempo di percorrenza due ore e mezza circa, per complessi 7 chilometri, difficoltà bassa) con partenza fissata alle 10,15 dal parcheggio Stazione di Pesca Foce, con prima sosta al Museo Open Air di Stazione Foce per la visita guidata, per poi proseguire per il Casone Bettolino (area ristoro) e il Casone Donnabona per la terza sosta. (Ilrestodelcarlino.it)

Cartellone di ottobre. Da Teresa Mannino al trekking urbano : un mese di eventi - Si passa poi al fine settimana successivo, quello cioè di sabato 19 e domenica 20 ottobre quando nel Chiostro di Sant’Agostino è in programma ‘Vinipendenti Off - La giostra dei vini naturali’. Si arriva così al prossimo fine settimana, a iniziare da venerdì 11 quando ci sarà invece l’evento ‘App - Ascoli Piceno Present’. (Ilrestodelcarlino.it)