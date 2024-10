Stretta sui negozi di coltelli: 340 lame sequestrate, tre denunciati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stretta sui negozi che vendono coltelli nel centro di Roma. Con accertamenti dei poliziotti che hanno riguardato il rispetto della normativa che richiede una licenza specifica per la rivendita di questi articoli. Alla fine, sono state 340 le lame sequestrate, tre le persone denunciate alla Romatoday.it - Stretta sui negozi di coltelli: 340 lame sequestrate, tre denunciati Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)suiche vendononel centro di Roma. Con accertamenti dei poliziotti che hanno riguardato il rispetto della normativa che richiede una licenza specifica per la rivendita di questi articoli. Alla fine, sono state 340 le, tre le persone denunciate alla

