Scala in metallo alla Certosa, appello al ministro Giuli per rimozione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto In una lettera inviata al neo ministro della Cultura Giuli, l’Osservatorio europeo del paesaggio guidato da Angelo Paladino ricorda al successore del ministro SanGiuliano la promessa che lo stesso aveva effettuato nel corso della sua visita alla Certosa di San Lorenzo in Padula lo scorso 17 maggio, ovvero la rimozione della Scala in metallo installata dalla direzione regionale dei musei all’esterno delle mura perimetrali del monumento certosino. SanGiuliano definì la Scala un obbrobrio, trovandosi dalla stessa parte dell’osservatorio europeo del paesaggio che ha denunciato la presenza del manufatto sconcertante, avviando uno scambio di articoli e commenti fino alla promessa il cui mantenimento ora viene sollecitato. L'articolo Scala in metallo alla Certosa, appello al ministro Giuli per rimozione proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Scala in metallo alla Certosa, appello al ministro Giuli per rimozione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto In una lettera inviata al neodella Cultura, l’Osservatorio europeo del paesaggio guidato da Angelo Paladino ricorda al successore delSanano la promessa che lo stesso aveva effettuato nel corso della sua visitadi San Lorenzo in Padula lo scorso 17 maggio, ovvero ladellaininstta ddirezione regionale dei musei all’esterno delle mura perimetrali del monumento certosino. Sanano definì laun obbrobrio, trovandosi dstessa parte dell’osservatorio europeo del paesaggio che ha denunciato la presenza del manufatto sconcertante, avviando uno scambio di articoli e commenti finopromessa il cui mantenimento ora viene sollecitato. L'articoloinalperproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mic : Foti - 'discorso Giuli? Ministro ha background culturale forte' - Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fdi alla Camera Tommaso Foti. (Adnkronos) - Il discorso di Giuli? "E' stata la cultura del ministro più che il discorso del ministro della Cultura. Roma, 9 ott. Giuli è una persona che ha un background culturale forte e l'ha voluto condividere". (Liberoquotidiano.it)

Volevate il ministro alla moda e telegenico? Mo’ tenetevi Giuli e il suo apocalittismo - Chiunque lo abbia visto in tv suonare il flauto tra campi di grano sa che a Giuli non interessa dare al pubblico ciò che vuole Ora, chi ha visto anche solo qualche minuto di Vitalia, la serie di documentari archeo-antropologici curata e condotta da Alessandro Giuli, sa benissimo che dare al pubblico quello che vuole non è il suo forte. (Lettera43.it)

Abbiamo decifrato l’ultimo discorso del ministro Giuli con ChatGPT : ecco cosa voleva dire - Il discorso di Alessandro Giuli in cui espone le linee programmatiche del suo ministero è risultato un po' criptico, soprattutto al pubblico dei social. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di spiegarcelo e poi sintetizzarlo in poche righe.Continua a leggere . (Fanpage.it)