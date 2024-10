Lapresse.it - Roma, Torre Maura: proprietario di una Rsa prova a entrare nel suo immobile ma è occupato

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tensione oggi anel quartiere didove il nuovodell’di via Silicella hato anello stabileda circa un mese da una comunità di peruviani, prima occupanti dell’ex albergo Cinecittà. Il nuovoè il titolare della Rsa “Casa Carlotta” che il giorno 17 ottobre dovrà perentoriamente lasciare la vecchia sede per uno sfratto esecutivo. Il problema ora è che la nuova struttura è stata occupata dalla comunità peruviana che prima si trovava in un altro stabile poi sgomberato. A pagarne le conseguenze sono circa una quarantina di anziani non autosufficienti che rischiano di essere ricoverati in ospedale per mancanza di strutture. Di fronte al prolungarsi dell’occupazione i lavoratori della Rsa e la titolare Maria Luisa Berni si sono presentati oggi pomeriggio con l’intenzione di far uscire “a forza” gli occupanti.