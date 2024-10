Roma, comandante cc Luzi in visita alla comunità ebraica: “Tra di noi profondo legame” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Siamo veramente onorati dalla visita del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, una persona speciale che ha condotto il suo compito con una grandissima competenza e lealtà nei confronti della nostra Repubblica. La sua presenza oggi è molto simbolica e importante per noi, perché conferma il legame profondo tra la comunità ebraica ha anzitutto con i valori repubblicani e soprattutto con l’Arma dei Carabinieri”. Così il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, accogliendo i vertici dei Carabinieri in visita. “Fra una settimana lascerò il servizio attivo dopo quarantasei anni e dopo quattro anni quasi da comandante generale sto iniziando a fare delle visite di saluto. Alcune dovute, altre sentite. Lapresse.it - Roma, comandante cc Luzi in visita alla comunità ebraica: “Tra di noi profondo legame” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Siamo veramente onorati ddelgenerale dell’Arma dei Carabinieri Teo, una persona speciale che ha condotto il suo compito con una grandissima competenza e lealtà nei confronti della nostra Repubblica. La sua presenza oggi è molto simbolica e importante per noi, perché conferma iltra laha anzitutto con i valori repubblicani e soprattutto con l’Arma dei Carabinieri”. Così il presidente delladiVictor Fadlun, accogliendo i vertici dei Carabinieri in. “Fra una settimana lascerò il servizio attivo dopo quarantasei anni e dopo quattro anni quasi dagenerale sto iniziando a fare delle visite di saluto. Alcune dovute, altre sentite.

