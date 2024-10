Lanazione.it - Petardi lanciati nel settore dei tifosi avversari. Ammenda da diecimila euro alla Salernitana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La sanzione è stata pesante, ma lanon ci sta. Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano, ha infatti inflitto un’di 10milasocietà campana "per avere suoi sostenitori, al 2° e al 3° del primo tempo, lanciato duein unoccupato dai sostenitori della squadraa". Una sanzione derivante da quanto accaduto durante la sfida di domenica scorsa al Renzo Barbera di Palermo, terminata 1-0 per i granata di Martusciello. Lafa sapere di apprendere "con stupore la decisione del giudice sportivo di Lega Serie B pubblicata oggi nel comunicato ufficiale numero 54 che prevede la sanzione al club con un’di 10mila. Tale provvedimento non fotografa completamente i reali accadimenti di domenica, prima e durante la partita disputata allo stadio Barbera contro il Palermo.