Perché Rafa Nadal si ritira: i reali motivi della decisione improvvisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico, è ufficiale: la parola fine arriva dopo una lunga serie di vittorie. Ma Perché? L’annuncio è arrivato proprio da lui questa mattina, giovedì 10 ottobre, attraverso i social. Tra poco più di un mese, dopo le finali di Coppa Davis, l’addio definitivo (e improvviso) al mondo del tennis. Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis (Ansa Foto) – notizie.comCon un commovente video sui social, Rafael Nadal ha spiegato il motivo ai tifosi. “Era il momento di fermarsi”, ha spiegato mentre era visibilmente emozionato. “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale”. Nel corso del discorso, il campione ha raccontato che gli ultimi anni sono stati “difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni”. Notizie.com - Perché Rafa Nadal si ritira: i reali motivi della decisione improvvisa Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)sidal tennis professionistico, è ufficiale: la parola fine arriva dopo una lunga serie di vittorie. Ma? L’annuncio è arrivato proprio da lui questa mattina, giovedì 10 ottobre, attraverso i social. Tra poco più di un mese, dopo le finali di Coppa Davis, l’addio definitivo (e improvviso) al mondo del tennis.annuncia il ritiro dal tennis (Ansa Foto) – notizie.comCon un commovente video sui social,elha spiegato il motivo ai tifosi. “Era il momento di fermarsi”, ha spiegato mentre era visibilmente emozionato. “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale”. Nel corso del discorso, il campione ha raccontato che gli ultimi anni sono stati “difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nadal si ritira : gli omaggi di Bertolucci - Volandri e Garbin - I giovani, tra cui Sinner e Alcaraz, sono cresciuti seguendo l’esempio dei Fab Four, su questo non ci piove. Lo vedi dalla serietà e dalla maturità di ragazzi poco più ventenni in grado di gestire team in maniera personale. Paolo Bertolucci, intervenuto a Palla al Centro2 su Rai Radio 1 Sport, ha omaggiato così Rafael Nadal, che oggi ha annunciato il ritiro: “Al di là dei numeri, è stato un ... (Sportface.it)

Nadal si ritira dal tennis : “Decisione difficile - ma è il momento giusto” - “La verità è che gli ultimi due anni sono stati difficili e non ho potuto giocare senza limitazioni. Mia moglie Mery, con cui sto da 19 anni. È una decisione difficile, che mi ha preso tempo ma prima o poi arriva la fine per tutto”. Voglio ringraziare l’intero settore del tennis, tutte le persone che fanno parte di questo sport e quelli che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, ... (Lapresse.it)

Nadal si ritira - Cristiano Ronaldo : “Un onore poterti definire amico” - “Rafa, che carriera incredibile hai avuto. “Per me è stato un onore assistere al tuo percorso – il post del portoghese – e poterti definire amico. Sarai sempre una leggenda”. “Un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera”, ha aggiunto il patron delle merengues Florentino Perez. (Sportface.it)