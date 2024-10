Perché questa è l’ultima puntata del Grande Fratello in onda di giovedì (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grande Fratello 2024, come cambia la programmazione: via la puntata del giovedì L'articolo Perché questa è l’ultima puntata del Grande Fratello in onda di giovedì proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Perché questa è l’ultima puntata del Grande Fratello in onda di giovedì Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)2024, come cambia la programmazione: via ladelL'articolodelindiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Salta la puntata del Grande Fratello : ecco perché giovedì non va in onda - Appuntamento quindi al 14 ottobre. Perché il Grande Fratello non va in onda oggi?Mediaset ha scelto di dare priorità a Endless Love, la soap opera turca che sta appassionando il pubblico con le sue intricate vicende amorose. La decisione di rinunciare al doppio appuntamento settimanale, introdotto in questa edizione, è stata presa per concentrare i momenti salienti della vita dei concorrenti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Grande Fratello stasera non va in onda : perché Mediaset cancella puntata - Dal punto degli ascolti TV, con le sette puntate trasmesse dal 16 settembre al 7 ottobre, Grande Fratello ha attualmente una media del 18% di share e 2. Infine, nel terzo episodio, la tensione tra Emir e Kemal continua a crescere. Zeynep, intanto, rifiuta l'offerta di Emir di andare a vivere in una casa da lui fornita, comprendendo il prezzo emotivo che comporterebbe accettare una simile ... (Tvpertutti.it)

