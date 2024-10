"Pastiglie tritate e sniffate, cerotti con la morfina in cambio di tabacco: ecco come funziona lo spaccio in carcere" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Se hai una famiglia fuori te la cavi, se non hai nessuno sei un morto che cammina. Gira più droga dentro che fuori dal carcere: fumo, crack, alcuni tritato e sniffano le Pastiglie - l'orudis 200, il contramal, lo stinox, il lentomil - che vengono date per la terapia. Ci sono alcuni piantoni - Parmatoday.it - "Pastiglie tritate e sniffate, cerotti con la morfina in cambio di tabacco: ecco come funziona lo spaccio in carcere" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Se hai una famiglia fuori te la cavi, se non hai nessuno sei un morto che cammina. Gira più droga dentro che fuori dal: fumo, crack, alcuni tritato e sniffano le- l'orudis 200, il contramal, lo stinox, il lentomil - che vengono date per la terapia. Ci sono alcuni piantoni -

"Pastiglie tritate e sniffate - cerotti con la morfina in cambio di tabacco : ecco come funziona lo spaccio in carcere" - "Se hai una famiglia fuori te la cavi, se non hai nessuno sei un morto che cammina. Gira più droga dentro che fuori dal carcere: fumo, crack, alcuni tritato e sniffano le pastiglie - l'orudis 200, il contramal, lo stinox, il lentomil - che vengono date per la terapia. Ci sono alcuni piantoni -... (Parmatoday.it)