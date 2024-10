Omicidio di Alika a Civitanova, niente sconti per Ferlazzo: confermati 24 anni in appello (Di giovedì 10 ottobre 2024) Civitanova, 10 ottobre 2024 – Omicidio di Alika: confermata in appello la condanna a 24 anni per Filippo Ferlazzo, il 34enne originario di Salerno che aveva aggredito, buttato a terra e soffocato l’ambulante nigeriano, uccidendolo a mani nude. Ieri pomeriggio, in tribunale ad Ancona, è arrivata la sentenza di secondo grado per l’Omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano di 39 anni ucciso brutalmente in mezzo alla strada il 29 luglio del 2022, lungo corso Umberto I, in pieno centro a Civitanova. L’ambulante, che era solito girare con una stampella, aveva chiesto qualche soldo a Ferlazzo e aveva toccato il braccio alla compagna del salernitano che si trovava con lui. Da qui la reazione violenta di Ferlazzo, che aveva ucciso il nigeriano, dopo averlo buttato per terra ed essergli salito sopra, a cavalcioni, immobilizzandolo. Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Alika a Civitanova, niente sconti per Ferlazzo: confermati 24 anni in appello Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –di: confermata inla condanna a 24per Filippo, il 34enne originario di Salerno che aveva aggredito, buttato a terra e soffocato l’ambulante nigeriano, uccidendolo a mani nude. Ieri pomeriggio, in tribunale ad Ancona, è arrivata la sentenza di secondo grado per l’diOgorchukwu, l’ambulante nigeriano di 39ucciso brutalmente in mezzo alla strada il 29 luglio del 2022, lungo corso Umberto I, in pieno centro a. L’ambulante, che era solito girare con una stampella, aveva chiesto qualche soldo ae aveva toccato il braccio alla compagna del salernitano che si trovava con lui. Da qui la reazione violenta di, che aveva ucciso il nigeriano, dopo averlo buttato per terra ed essergli salito sopra, a cavalcioni, immobilizzandolo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Alika a Civitanova, niente sconti per Ferlazzo: confermati 24 anni in appello - Per la difesa si trattava di omicidio preterintenzionale, ma la corte ha confermato la sentenza di primo grado. Chiesta la revoca della custodia cautelare in carcere, viste le condizioni psichiche del ... (ilrestodelcarlino.it)

Delitto di Alika nel centro di Civitanova, 24 anni a Ferlazzo: Condanna confermata in Appello - CIVITANOVA Nessuno sconto di pena per Filippo Ferlazzo, ieri i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Ancona hanno confermato in toto la condanna inflitta in primo grado a 24 anni ... (corriereadriatico.it)

Uccise ambulante che chiedeva questua: 24anni di carcere al salernitano Ferlazzo - Stampa Filippo Ferlazzo è stato condannato a 24 anni di prigione per l’uccisione dell’ambulante Alika Ogorchukwu anche in Corte d’Assise d’Appello. Alika, un ambulante nigeriano di 39 anni, è stato ma ... (salernonotizie.it)