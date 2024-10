Nasce il progetto Ecolego | dai rifiuti nascono blocchi per l’edilizia

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lallio. Dai” completamente ecosostenibili. Proprio come i celeberrimi mattoncini giocattolo, queste soluzioni innovative sono componibili e modulari: 100% sostenibili, provenienti daie consentono di costruire manufatti di vario impiego nel, nella cantieristica stradale e nell’arredo urbano come, ad esempio, panchine, fioriere e cestini. È il”, un’iniziativa di economia circolare chedal processo di recupero e trattamento deiin Sardegna per costituire un vero e proprio brevetto con qualità certificata al servizio del settore costruzioni.